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Aktüel

Kars’ta yılanın balık avı kameraya yansıdı

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, karınlarını doyurmak için balık avlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:06:14 -
Kars’ta yılanın balık avı kameraya yansıdı

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar, karınlarını doyurmak için balık avlıyor.


Dereiçi Mevki’inde Hidro Elektirk Santrali önünde ortaya çıkan yaklaşık 1 metrelik yılanlar, su kenarında bekleyerek karınlarını doyurmak için balık avlıyor. Yılanın balığı yakalaması ve başka bir yılana kaptırmama mücadelesi kameraya yansıdı.


Hidro Elektrik Santrali çalışanı Gültekin Akdemir, yılanın balık avlamasını cep telefonuyla kaydetti. Akdemir’in kaydettiği görüntüde, ‘balığı yakalayan yılan, balığı sudan çekerken, bir başkan yılanın da balığı kapmak istemesi’ yer alıyor. Yılan ise yakaladığı balığı çekerek bölgeden uzaklaşıyor.


Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte Dereiçi Mevki Hidro Elektrik Santrali barajı önünde bulunan yeşil alandaki yılan ise dikkat çekti. İnsanlar tarafından rahatsız edilmeyen yılanların rahat hareketi ise kameralara yansıdı.

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