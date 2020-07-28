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Aktüel

Kars'ta yayılmaya başlayan böcekler için belediye ekipleri seferber oldu

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş: - "Şehrimizi son günlerde istila eden böceklere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması başlattık. Tüm mahallelerde, parklarda, bahçelerde, her tarafta ilaçlama çalışması yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:37:44 -
Kars'ta yayılmaya başlayan böcekler için belediye ekipleri seferber oldu

KARS (AA) - Kars Belediyesi ekipleri, kentte yayılmaya başlayan kara böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Vatandaşların sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, kentin belirli noktalarında yoğun ilaçlama çalışması yürütüyor.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, gazetecilere, özellikle sosyal medyadan böceklerle ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Şehrin her noktasında çalışmaların süreceğini ifade eden Kurtbaş, "Şehrimizi son günlerde istila eden böceklere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması başlattık. Tüm mahallelerde, parklarda, bahçelerde, her tarafta ilaçlama çalışması yapacağız." dedi.

Kurtbaş, şehirde daha önce görülmeyen bir böcek türüyle karşılaştıklarını belirterek, "Bu böcekler büyük hamam böceği türü, son günlerde şehri istila etmeye başladı. Sosyal medyada ilaçlama yönünde istekler çok geldi. Bizler de bayram sonrasına bırakmak istemedik. O yüzden bayram öncesinden elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde mücadelemize başladık. Bayramdan sonra da yine etkin bir şekilde çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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