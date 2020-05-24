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Aktüel

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta tedavi altına alınan kurt yavruları yetkililerin gözdesi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:46:56 -
Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta tedavi altına alınan kurt yavruları yetkililerin gözdesi oldu.


Iğdır’ın Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan ve annelerinin olmadığı öğrenilen 7 kurt yavrusu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce muhafaza altına alınarak Kars’a getirilmişti.


Kars’a getirilen yavru kurtlar, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce tedavisi yapılmak üzere bölgenin en önemli yaban hayvan merkezlerinden birisi olan Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.


Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan yavru kurtlar, merkez çalışanların gözdesi oldu. Kurt yavrularının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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