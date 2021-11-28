Kars'ta yarın okullar tatil mi? 29 Kasım Pazartesi Kars'ta okullar tatil mi?

Kars'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri tuzlama yaptı, vatandaşlar da damlarda biriken karları temizledi. Kars’ta yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken yarın yüz yüze eğitime gidecek olan öğrenciler de yarın Kars'ta okullar tatil mi? Kars'ta yarın okul var mı? gibi soruları sormaya devam ediyor. Peki yarın Kars'ta okullar tatil mi? 29 Kasım Pazartesi Kars'ta yarın okul var mı?