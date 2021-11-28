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Eğitim Kars'ta yarın okullar tatil mi? 29 Kasım Pazartesi Kars'ta okullar tatil mi?
Eğitim

Kars'ta yarın okullar tatil mi? 29 Kasım Pazartesi Kars'ta okullar tatil mi?

Kars'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri tuzlama yaptı, vatandaşlar da damlarda biriken karları temizledi. Kars’ta yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken yarın yüz yüze eğitime gidecek olan öğrenciler de yarın Kars'ta okullar tatil mi? Kars'ta yarın okul var mı? gibi soruları sormaya devam ediyor. Peki yarın Kars'ta okullar tatil mi? 29 Kasım Pazartesi Kars'ta yarın okul var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:35:00 - 2021-11-28 14:36:07
Kars'ta yarın okullar tatil mi? 29 Kasım Pazartesi Kars'ta okullar tatil mi?

Kars'ta yoğun  kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Sarıkamış ilçesine bağlı Balıklı köyünde vatandaşlar, evlerin damında ve çevresinde biriken karları temizledi. Kar yağışına sevinen çocuklar da köpekleriyle kar üzerinde oyunlar oynadı. Kars'ta tarihi alanların beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ta yarın okullar tatil mi? 

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler yarın okuların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kars Valiliğinden okulların tatil olmasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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