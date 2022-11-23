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Aktüel Kars’ta yaralı Gri Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı
Aktüel

Kars’ta yaralı Gri Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Kars’ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 11:42:00 -
Kars’ta yaralı Gri Balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

Kars’ın Susuz ilçesi Kırçiçeği köyünde duyarlı vatandaş tarafından yaralı balıkçıl bulundu. Yaralı Gri Balıkçılı muhafaza altına alan vatandaş durumu Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekipleri yaralı Gri Balıkçıl kuşunu vatandaştan teslim alarak Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan Gri Balıkçıl kuşu tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.

Gri balıkçıl kuşu nedir?

Gri balıkçıl, balıkçılgiller familyasına ait bir kuş türü. Büyük bir kuş olup 90–100 cm uzunluğunda, 175–195 cm kanat açıklığı ve 1–2 kg ağırlığındadırlar. Kuş tüyü, yukarısı büyük ölçüde gri ve aşağısı kirli beyazdır.

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