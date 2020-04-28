Kars’ta yaralı bulunan Ebabil kuşu tedavi altına alındı

Kars’ta yaralı halde bulunan ve Kur’an da adı geçen Ebabil kuşu tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Serkan Erkoç tarafından bulunan ve sol kanadı yaralı olan Ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. DKMP yetkilileri tarafından muhafaza altına alınarak tedavi edilmek üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen Ebabil kuşunun sol kanadında kırık olduğu tespit edildi. Doğada nadir görülen Ebabil kuşu, tedavi edildikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.

Dünyanın en nadir kuşlarından biri olan, kendine has özellikleri ile halen esrarını koruyan Ebabil kuşu, neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülmesiyle biliniyor.

“Kur’an-ı Kerim’de adı geçiyor”

Ebabil kuşu Kur’an-ı Kerim’de adından söz edilen ender kuşlardan bir tanesidir. 570 yılında Yemen Valisi Ebrehe, Kabe’yi yıkmak için fil ordusu ile Kabe’ye hareket eder. Kabe’nin girişinde Ebabil kuşlarından oluşan sürü gagaları ile taşıdıkları taşları fil sürüsünün üzerine bırakır. Ebrehe’nin fil ordusu atılan taşlarla yenik düşer.