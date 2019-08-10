Kars’ta “Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması” yapıldı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da"Türkiye Huzur Ve Trafik Uygulaması” gerçekleştirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nce merkez ve 7 ilçede23 ekip ve 98 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada; bin 407 kişiasayiş yönünden kontrol edildi, 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Uygulamada, 170 araç kontrol edilirken, 5 araca 704 lira para cezası kesildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz” denildi.