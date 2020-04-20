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Aktüel

Kars'ta trafiğe kapatılan bazı caddeler Kovid-19'a karşı yıkanarak dezenfekte edildi

2020-04-20 17:20:58 -
Kars'ta trafiğe kapatılan bazı caddeler Kovid-19'a karşı yıkanarak dezenfekte edildi

KARS (AA) - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan bazı caddeler belediye ekiplerince yıkanıp dezenfekte edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temin edilmesi, sosyal mesafenin korunması ve gereksiz sokağa çıkışların önlemesi amacıyla bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda halkın yoğun olarak kullandığı ve trafiğe kapatılan Faikbey, Kazım Karabekir, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Şehit Yusufbey caddeleri belediye ekiplerince yıkandı.

Suyla yıkanan caddelerde daha sonra dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

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