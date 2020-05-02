  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları başladı

Kars Kalesi altında, Taş Köprü yanında bulunan ve ’Tarihi Dokunun Korunması’ projesi kapsamında restoresine başlanan ve inşaat sezonun sona ermesiyle durdurulan Mazlumağa Hamanı’nın restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:21:14 -
Kars’ta tarihi Mazlumağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları başladı

Kars Kalesi altında, Taş Köprü yanında bulunan ve ’Tarihi Dokunun Korunması’ projesi kapsamında restoresine başlanan ve inşaat sezonun sona ermesiyle durdurulan Mazlumağa Hamanı’nın restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.


Kars Valiliği öncülüğünde Kültür Turizm ve Altyapı Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı (KARTAB) koordinesinde ’Tarihi Dokunun Korunması Projesi’ kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanan hamam, tamamlandığında turizme kazandırılacak.


Kars’ta inşaat sezonun başlamasıyla çalışmalarına hız verilen Mazlumağa Hamamı’nın 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. İlgili firmanın yürüttüğü restorasyon çalışmalarının yüzde 70 oranında tamamlandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı