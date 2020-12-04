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Aktüel Kars'ta soğuk havada bitkilerde oluşan kırağı güzel görüntüler ortaya çıkardı
Aktüel

Kars'ta soğuk havada bitkilerde oluşan kırağı güzel görüntüler ortaya çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 13:36:07 -
Kars'ta soğuk havada bitkilerde oluşan kırağı güzel görüntüler ortaya çıkardı

KARS (AA) - Kars'ta soğuk hava nedeniyle bitkilerde oluşan kırağı, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Arpaçay ilçesinde kırağı nedeniyle beyaza bürünen ağaç ve bitkiler, güzel görüntüler oluşturdu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Sarıkamış ilçesinde etkili olan sis ise hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü ilçedeki yollarda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede kırağı, ağaç ve diğer bitkilerin yapraklarını beyaza bürüdü.

Sarıkamış sakinlerinden Enes Aksoy, AA muhabirine, ilçede soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Soğuk nedeniyle her gün sis ve kırağı oluşuyor. İnşallah yakın zamanda yeterli kar yağar." dedi.

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