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Kars'ta şarbon şüphesi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:08:01 -
Kars'ta şarbon şüphesi

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde bir kişi şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Mahirbey köyünde 3 gün önce büyükbaş hayvan kesen Ö.K, akrabalarıyla bu hayvanın etinden yedi.

Bir kaç gün sonra elinde kesik olduğu şikayetiyle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine başvuran Ö.K, burada yapılan testlerden sonra şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı.

Olay sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de köyde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, köydeki herhangi bir hayvanda şarbon bulgusuna rastlanılmadı.

Ekipler ayrıca kesilen hayvanın etinden örnek numuneler aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yarın köyde tedbir amaçlı hayvanlara şarbon aşısı yapacağı öğrenildi.

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