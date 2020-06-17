  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle evleri su bastı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:24:30 -
Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle evleri su bastı

KARS (AA) - Kars'ta şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle bir köyde çok sayıda evi su bastı.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu ve sağanak taşkınlara neden oldu.

Merkeze bağlı Kümbetli köyünde sağanak ve dolu sel suları bazı ev ve bahçeleri bastı. Vatandaşlar sel sularını tahliye edebilmek için kanal kapakları önünde biriken çöpleri temizledi.

Yağışlar sonucu bazı vatandaşların da bahçesi su altında kaldı.

Vatandaşlardan Dursun Esmaray, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur ve dolu nedeniyle evleri su bastığını belirterek, "Suyun önünü açmaya çalışıyorum. Köyümüzde birçok koyun da telef oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı