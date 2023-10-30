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Yerel Kars’ta otomobil yanarak kül oldu
Yerel

Kars’ta otomobil yanarak kül oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-30 13:16:00 -
Kars’ta otomobil yanarak kül oldu

Kars’ta çıkan yangında 1 otomobil ile ot yanarak kül oldu.

Kars’ta çıkan yangında 1 otomobil ile ot yanarak kül oldu.
Olay Kars merkeze bağlı Kümbetli köyünde meydana geldi. Adem Çavli’ye ait içerisinde otomobil olan garaj ile yanı başındaki yığılı otlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Durum jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Kars Belediye Başkanlığı’na ait itfaiye ekipleri ise yangını söndürme çalışması başlattı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile önce kontrol altına alınan yangın daha sonra tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken 400 bin lira değerindeki otomobil tamamen yanarak kül oldu. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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