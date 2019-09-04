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Kars’ta otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kars’ta otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
Kars’ta otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kars’ta otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. Dereye uçan otomobilden çıkan sürücü, eşini sıkıştığı yerden çıkaramayınca otomobilin üzerinde oturarak çaresizce yardım bekledi. Araçta sıkışan yaralı kadının ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, Kars-Ardahan karayolu Susuz İncilipınar Köyü mevkinde meydana geldi.Ardahan’dan Kars istikametine seyir halindeki 35 KC 669 plakalı S.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada otomobilde bulunan S.Y. ile ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı. Otomobilden kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan S.Y., yan yatan otomobilin üzerine oturarak dakikalarca yardım bekledi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan eşine bir türlü yardım edemeyen S.Y.’yi bir süre sonra yolu kullanan sürücüler fark etti.


Durum jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipler, önce sürücü S.Y.’yi dereden çıkararak ambulansa taşıdı. Ardından araçta sıkışan kadına Kars Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek sıkıştığı yerden çıkardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kadın, daha sonra sedyeye alınarak ambulansa taşındı.


Ambulansa alınan yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yaralılar daha sonra Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.Y.’nin durumunun iyi olduğu, otomobilde yolcu olarak bulunan kadının ise bilincinin açık olmadığı ve durumun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
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