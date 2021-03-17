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Eğitim Kars’ta okular tatil mi? Kars’ta bugün okul var mı?
Eğitim

Kars’ta okular tatil mi? Kars’ta bugün okul var mı?

Kars’ta yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşamakta. 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başlamıştı. 1 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasında Kars mavi renkte yani orta risk grubunda yer aldığından il genelinde tüm sınıflarda yüz yüze eğitime başlanmıştı. Kars’ta 16 Mart Salı günü kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti. Peki Kars’ta okullar tatil mi? Kars’ta bugün okul var mı? Bugün Kars’ta okullar açık mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 08:55:00 - 2021-03-17 08:56:35
Kars’ta okular tatil mi? Kars’ta bugün okul var mı?

Kars’ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi. 

Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtilerek şöyle denildi: "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.03.2021 Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır." Kars’ta bugün okullar tatil değil.

 

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