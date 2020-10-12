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Aktüel Kars'ta öğretmenler Hatay'daki orman yangınına dikkati çekmek için fidan dikti
Aktüel

Kars'ta öğretmenler Hatay'daki orman yangınına dikkati çekmek için fidan dikti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:25:29 -
Kars'ta öğretmenler Hatay'daki orman yangınına dikkati çekmek için fidan dikti

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir grup öğretmen, Hatay'daki orman yangını konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Hatay'daki yangına dikkati çekmek amacıyla okulun ilk günü öğretmenlerin fidan dikmesini istemesi üzerine Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu öğretmen ve idarecileri, okul bahçesine sarıçam fidanı dikip can suyu verdi.

Okul Müdürü Vedat Koç, Hatay'daki orman yangınının çok üzücü olduğunu belirterek, "Hatay'da binlerce ağaç yandı. Sayın Bakanımız Selçuk'un talimatları doğrultusunda her öğretmenimiz okul bahçesine birer fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Okulumuzda böyle bir çalışmanın yapılması bizleri mutlu etti." dedi.

Öğretmenlerden Yüksel Öztürk de Hatay'da yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade ederek, "Bir daha böyle kötü olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hatay'da yanan ormanlar değil, bizim bağrımızdır. Herkesi fidan dikmeye davet ediyoruz. Bir fidan bin orman sloganını haykırıyoruz." diye konuştu.

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