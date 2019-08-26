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Kars’ta Memur-Sen’den toplu sözleşme açıklaması

Memur-Sen Konfederasyonu, 81 ilde, “Emeğe Saygı, Adalete Davet” temasıyla basın açıklaması yaptı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:42
Kars’ta Memur-Sen’den toplu sözleşme açıklaması

Memur-Sen Konfederasyonu, 81 ilde, “Emeğe Saygı, Adalete Davet” temasıyla basın açıklaması yaptı.


81 ilde olduğu gibi Kars’ta Valilik Parkı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında kamu görevlilerinin beklentileri ve itirazları dile getirildi.


Memur-Sen Kars İl Başkanı Mahmut Kaan İlgar tarafından okunan basın açıklamasında “Emeğe Saygı, Adalete Davet” teması vurgulandı.


Başkan İlgar tarafından okunan basın açıklamasında, “Memur-Sen ve bağlı sendikalarımızla tamamında yetkili olarak katıldığımız 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren Heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır.Masada uzlaştıklarımızın yok sayılması ve Toplu Sözleşme müzakereleri hiç yapılmamış gibi davranılması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşıdığımız 5. Dönem Toplu Sözleşmenin, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini karşılayarak yeni hak ve kazanımlarla donatılmasına katkı ve destek sunmak için bugün 81 ilde “Emeğe Saygı, Adalete Davet” temasıyla sahadayız” denildi.


Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık sessizce dağıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:42
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