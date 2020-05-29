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Aktüel

Kars'ta kuşlar yavrulamak için binaları mesken tuttu

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:35:45 -
Kars'ta kuşlar yavrulamak için binaları mesken tuttu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kuşlar, binaların farklı noktalarına kurdukları yuvalarda yavruladı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi bölgesinde bulanan ve bazı dairelerin boş olduğu Alpina Konakları'ndaki doğal gaz abone sayaç kutuları ile bazı evlerin banyolarına kuşlar yuva yaptı.

Kuşların kanat seslerinin duyulduğu binalarda, kuş yavrularının da sesleri yankılanıyor.

Konut sahibi Mehmet Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın yaban hayatı ve doğasıyla insanı adeta büyülediğini söyledi.

İlçede doğayla iç içe olduklarını ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Biz sadece insanları değil göçmen kuşlarımızı da sahiplenmekteyiz. Bu kuşlar gelip bizim doğal gaz kutularında yuvalarını yaparak yavrularını yetiştirip uçuruyorlar. Sadece onlar değil güvercinlerimiz de çatılarda yuva yaptı. Hatta bir tanesine bizim banyonun lavabosunu tahsis ettik, yavruları yumurtadan çıktı. Uçuşlarını bekliyoruz ve onları rahatsız etmiyoruz. Kuşlarımız da bizimle doğayla iç içe yaşıyor."

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