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Aktüel

Kars'ta kurbanlık taşıyan tırın devrilmesi sonucu 32 koyun telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:55:45 -
Kars'ta kurbanlık taşıyan tırın devrilmesi sonucu 32 koyun telef oldu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde küçükbaş kurbanlıkların bulunduğu tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı, 32 koyun da telef oldu.

Nizametin Yıkık idaresindeki 76 DD 394 plakalı kurbanlık koyun yüklü tır, Handere köyü yakınlarında devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler ile köylüler, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdikten sonra yola inen koyun sürüsünün kaçmasını önledi.

Kazada yaralanan sürücü Yıkık ile tırdaki Yaşar Bilge, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tır dorsesinde bulunan koyunlardan 32'si de telef oldu.

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