  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Eski senatör “ABD’ye bağımlıyız” diyerek isyan etti: Keşke biz de Türkiye gibi üretebilsek

Resmen yürürlüğe girdi! Madde madde yeni vergi düzenlemesi

İstanbul ve Marmara’da yılbaşı sürprizi! Uzmanı kar yağışı için tarih verdi

Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor

ABD’de Siyonist Lobiler Tartışması: “Açık Mesajlar Krizin İşareti mi?” Prof. Selman Öğüt yazdı

Emperyalist Cumhuriyet’e kapak olsun! Ortaokul öğrencilerinden müthiş KAAN çalışması

Siyaseti bırakıyor mu? Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

İstanbul’daki uyuşturucu baskınında şok gelişme: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltında

9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İdam cezasını getirin artık!
Gündem Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza kesildi
Gündem

Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza kesildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde yasak av yapanlara jandarmadan ağır darbe! Keklik avlarken suçüstü yakalanan 4 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince toplam 98 bin 351 lira rekor ceza kesildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, yaban hayatını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kağızman ilçesine bağlı Duranlar köyünde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

JASAT VE HAYDİ EKİPLERİNDEN ORTAK OPERASYON

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından gerçekleştirilen titiz takip sonuç verdi:

  • Suçüstü Yakalandılar: Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 4 kaçak avcıyı keklik avladıkları sırada suçüstü yakaladı.

  • Ağır Yaptırım: Yakalanan şahıslar hakkında tutanak tutulurken, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından toplamda 98 bin 351 lira idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, yaban hayatının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

 

Arnavutköy’de başıboş at alarmı! Trafik için tehlike saçıyorlar
Arnavutköy’de başıboş at alarmı! Trafik için tehlike saçıyorlar

Yaşam

Arnavutköy’de başıboş at alarmı! Trafik için tehlike saçıyorlar

Yaralı tilki sağlığına kavuştu
Yaralı tilki sağlığına kavuştu

Yerel

Yaralı tilki sağlığına kavuştu

Hava kirliliği böyle görüntülendi
Hava kirliliği böyle görüntülendi

Yerel

Hava kirliliği böyle görüntülendi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23