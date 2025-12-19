Kars'ta keklik avlayan 4 kişiye 98 bin 351 lira ceza kesildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde yasak av yapanlara jandarmadan ağır darbe! Keklik avlarken suçüstü yakalanan 4 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince toplam 98 bin 351 lira rekor ceza kesildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı, yaban hayatını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kağızman ilçesine bağlı Duranlar köyünde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
JASAT VE HAYDİ EKİPLERİNDEN ORTAK OPERASYON
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından gerçekleştirilen titiz takip sonuç verdi:
-
Suçüstü Yakalandılar: Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 4 kaçak avcıyı keklik avladıkları sırada suçüstü yakaladı.
-
Ağır Yaptırım: Yakalanan şahıslar hakkında tutanak tutulurken, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından toplamda 98 bin 351 lira idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, yaban hayatının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.