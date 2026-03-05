HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu’nun Eşi Lösemi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu’nun eşi, bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Aydoğdu’nun eşi daha önce aynı hastalığı yenmeyi başarmış, ancak bir süre sonra rahatsızlığın yeniden nüksetmesi üzerine yeniden tedavi sürecine alınmıştı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde sürdürülen tedaviye rağmen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Vefat haberi kısa sürede yargı çevrelerinde ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Meslektaşları ve yakın çevresi, HSK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu’ya başsağlığı mesajları ileterek acısını paylaştı.
Merhumenin cenaze programına ilişkin bilgilerin ise daha sonra paylaşılması bekleniyor.