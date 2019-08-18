Kars’ta kaya sansarı tedaviye alındı Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde vücuduna diken yapışan kaya sansarı tedavi altına alındı.

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde vücuduna diken yapışan kaya sansarı tedavi altına alındı. Kaya sansarının vücudundaki dikenler temizlendi.

Sarıkamış İlçesi Gürbüzler Köyü’nde vücuduna yapışmış halde diken bulunan Kaya Sansarı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars İl Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınarak Kars’a getirildi. Vücudunun büyük bölümü dikenle dolu olan sansar, getirildiği Kafkas Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Burada ilk tedavisi yapılarak dikenlerinden tamamen temizlenen Kaya Sansarı Veteriner hekimlerin gözetiminde tedavisi bir süre devam edecek. Kaya sansarı tamamen iyileştikten sonra doğal ortama bırakılacak.

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