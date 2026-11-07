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Yerel Kars'ta karayolunda motor alev aldı! Seyir halindeki otomobil küle döndü!
Yerel

Kars'ta karayolunda motor alev aldı! Seyir halindeki otomobil küle döndü!

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Kars'ta karayolunda motor alev aldı! Seyir halindeki otomobil küle döndü!

Kars-Selim karayolu Kafkas Üniversitesi kavşağında seyir halinde olan 35 BNN 130 plakalı otomobilin motor kısmından birden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu erken fark eden sürücü A.E., aracını hızla yolun kenarına çekerek canını son anda kurtardı.

Kars'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 35 BNN 130 plakalı otomobil, Kars-Selim karayolu Kafkas Üniversitesi kavşağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili güvenli bir alana çekerek araçtan indi.

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobili saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının ardından araçta soğutma çalışması yapıldı. Yanan otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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