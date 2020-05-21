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Kars'ta karantinaya alınan 12 yerleşim yerinde hayat normale döndü

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:29:05 -
Kars'ta karantinaya alınan 12 yerleşim yerinde hayat normale döndü

KARS (AA) - Kars'ın Selim, Kağızman ve Digor ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 yerleşim yerinde uygulanan karantina süresi tamamlandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, 11 köy ve 1 mahallede 30 Mart’ta uygulanmaya başlanan karantina, bugün itibarıyla sonlandırıldı.

Giriş ve çıkış kısıtlaması kalkan mahalle ve köyde yaşayan vatandaşlar, son sağlık kontrollerinin ardından evlerinden dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Kars'ta merkeze bağlı Tekneli, Arslanizi, Selim'de Gelinalan, Aşağı Damlapınar, Büyük Oluklu, Söğütlü, Benliahmet, Kağızman'da Karabağ ve Akyayla, Susuz'a bağlı Erdağı ve Digor'da Türkmeşin köyleri ile Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi karantinaya alınmıştı.

Öte yandan kent merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Nisan'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan tedbirler kapsamında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz sokağa çıkışların önlenmesi amacıyla trafiğe kapatılan bazı caddeler de trafiğe açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bariyerle kapatılan Faikbey Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nden Şehit Yusuf Bey Caddesi istikametine doğru sağa dönüşlerde trafik normale döndü.

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