Kars'ta karantina süresi dolan 103 kişi evlerine uğurlandı

KARS (AA) - Malta'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kars'ta karantinaya alınan 103 kişi, 14 günlük sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında, Malta'dan getirilen 104 kişiden 103'ünün Kars'taki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi.

Yetkililer sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarla ilgilenirken, Kars Kızılay Şubesi de kumanya dağıttı.

103 Türk vatandaşı, işlemlerinin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde memleketlerine uğurlandı.

Karantina süresi sona eren yüzde 90 görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin ise memleketi Antalya'ya yarın gönderilecek.

Memleketine gönderilen Yiğit Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıkıntısız 14 gün geçirdiklerini ifade ederek, "Devletimiz sağ olsun, savaştan gelir gibi bizi karşıladılar, bu da bize çok iyi bir moral oldu. 14 gün burada kaldım, Aydın'a gideceğim, evde de karantina devam edecek. Sağlığımla ilgili sorun çıkmadı, burada da günlerim güzel geçti." diye konuştu.

Karantina süresi dolan Tuğçe Dilber ise "Devletimiz sağ olsun, gerçekten çok iyi karşılandık, şimdi İzmir'e dönüyorum, çok mutluyum." dedi.

- "28 farklı ile vatandaşlarımızı gönderiyoruz"

AFAD İl Müdürü Oktay Aygan da, Malta'dan gelen 104 misafirin karantina sürelerinin bittiğini belirterek, "Vatandaşlarımızı kiraladığımız araçlarla bedelsiz olarak memleketlerine kadar göndereceğiz. Vatandaşlarımızı 28 farklı ile gönderiyoruz. Bir çok kurum ve sivil toplum kuruluşu yardımcı oldu, Sayın Valimizin öncülüğü ile bugün mutlu sona ulaştık." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir ise herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydederek, "Elimizden geldiği kadar işimizi yapmaya çalıştık, bugün vatandaşlarımızın ayrılması ile yurtta tekrar ilaçlama faaliyetlerine devam ediyoruz. Yeni misafirler olursa onlar için gereken hazırlıklarımızı yapacağız." şeklinde konuştu.

Karantina süresi bitenleri uğurlayan Kızılay Kars Şube Başkanı Sıddık Demir de Vefa Sosyal Destek Gurubu olarak başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, misafirlere iyi yolculuklar diledi.