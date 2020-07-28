Kars'ta Karahan köyündeki karantina uygulaması sonlandırıldı
KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karahan köyünde, 13 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.