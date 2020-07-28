  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta Karahan köyündeki karantina uygulaması sonlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:04:38 -
Kars'ta Karahan köyündeki karantina uygulaması sonlandırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karahan köyünde, 13 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı