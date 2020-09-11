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Aktüel Kars'ta kamu personeli kurum binalarına "HES kodu"yla girecek
Aktüel

Kars'ta kamu personeli kurum binalarına "HES kodu"yla girecek

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:23:16 -
Kars'ta kamu personeli kurum binalarına "HES kodu"yla girecek

KARS (AA) - Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamu personelinin, çalıştıkları kurumlara girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını kullanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda, kentteki tüm kamu personeli çalıştıkları kuruma HES kodunu kullanarak girecek.

Gerek görülen durumlarda ise vatandaşlar da bu kodu kullanarak kurum binalarına alınacak.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, HES kodunun, kurum ve kuruluşları ziyaret ve işlemler için başvuran kişilerde Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmaya yarayan bir uygulama olduğunu aktardı.

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