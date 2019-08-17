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Kars’ta Iğdırlı çoban 8 gündür kayıp

Selim’de Bozkuş yaylasına akşamüzeri otlattığı hayvanları çıkaran çoban, 8 gündür haber alınamıyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
Kars’ta Iğdırlı çoban 8 gündür kayıp

Selim’de Bozkuş yaylasına akşamüzeri otlattığı hayvanları çıkaran çoban, 8 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgilere göre, Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyünde M.S.K.’ya ait büyükbaş hayvanların çobanlığını yapan 1991 Iğdır doğumlu Naim Taşkıran, 9 Ağustos 2019 tarihinde tek başına akşamüzeriotlattığı büyükbaş hayvanları çıkarttı. Bir müddet sonra büyükbaş hayvanlar başıboş bir şekilde Bozkuş köyüne geldi.


Hayvanların sahibi M.S.K. ve köylüler bir süre yaylada Naim Taşkıran’ı aradı. Taşkıran’ı bulamayan köylüler durumu jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirdi.


Bozkuş köyüne gelen ekipler, Naim Taşkıran’ın hayvanları otlatmak üzer çıkardığı Bozkuş yaylasında arama başlattı. Yapılanan aramalara rağmen bir türlü Naim Taşkıran bulunamadı. Naim Taşkıran’ı 8. günüde arama çalışmaları devam ediyor.Arama çalışmalarını Jandarma, AFAD, UMKE ekiplerinin yanın sıra köylülerde de sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
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