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Aktüel Kars'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü
Aktüel

Kars'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

Olayın ardından jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemi aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:57:07 -
Kars'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

İlçeye bağlı Şaban köyünde iki aile arasında bir husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş açılan Ramazan Kurukafa yaralandı.

Yaralı Kurukafa, kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri köyde de yoğun güvenlik önlemi aldı.

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