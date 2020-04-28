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Aktüel

Kars'ta hız sınırını aşan sürücülere toplam 42 bin 266 lira ceza

2020-04-28 13:21:34 -
Kars'ta hız sınırını aşan sürücülere toplam 42 bin 266 lira ceza

Kars (AA) - Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hız yapan ve kurallara uymayan 122 araca 42 bin 266 lira ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığı, 112 personelin katılımıyla, Türkiye Özel Trafik Denetimi Radarlı Hız Denetimi ile Motorlu Bisiklet Uygulaması kapsamında 1424 aracı kontrol etti.

Yapılan uygulamada 100'ü hız kurallarına uymamaktan toplam 122 araca 42 bin 266 lira idari para cezası kesildi.

Denetlenen 122 araçtan 5'i ise trafikten men edildi.



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