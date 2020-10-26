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Aktüel Kars'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü
Aktüel

Kars'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:56:39 -
Kars'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sürücü Y.E idaresindeki hafif ticari araç, ilçeye bağlı Bayburt köyünde evlerinin önündeki yolda oyun oynadığı belirtilen 2 yaşındaki Uygar Aymelek'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Uygar Aymelek, sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğu cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Çalıştığı mandıraya götürmek için köye süt toplamaya geldiği öğrenilen araç sürücüsü Y.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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