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Aktüel Kars'ta gasp yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı
Aktüel

Kars'ta gasp yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:07:56 -
Kars'ta gasp yaptıkları iddia edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ta kendilerini polis olarak tanıtıp bir ailenin eşya ve parasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yusufpaşa Mahallesi'nde ikamet eden bir ailenin evine giden Ç.B, R.E, Ç.B. ve A.G. kendilerini polis olarak tanıttı.

Kapının açılmasıyla birlikte eve giren 4 şüpheli, ailenin bir miktar parasını, telefon ve bazı özel eşyasını zorla alıp kaçtı.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin gasbettikten sonra 12 ayrı kişiye sattıkları eşya ise polislerce bulunarak aileye teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.B. ve Ç.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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