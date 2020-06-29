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Yerel

Kars'ta feci trafik kazası! 1 çocuk yaşamını yitirdi, yaralıların da 3'ü çocuk

Kars'ta Ani kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan 3’ü çocuk 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 12:38:00 -
Kars'ta feci trafik kazası! 1 çocuk yaşamını yitirdi, yaralıların da 3'ü çocuk

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza sabah erken saatlerde Çevre yolu Ani Kavşağında meydana geldi. Subatan istikametinden Kars’a seyir halindeki araç, Ani kavşağında başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar arasında bulunan 1 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

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