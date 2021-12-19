Kars’ta feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Kars - Erzurum karayolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti 10 ağır 25 kişi ise yaralandı.
Iğdır'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, Kars - Erzurum karayolunda, Sarıkamış'a bağlı Mescitli Köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre Özşimşek ve Kadir Kurt ile Azerbaycan vatandaşı Gamar Niyazova ve Fazile İsmayilova tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vefat edenlerin yakınları Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde gözyaşlarına boğuldu.
Yaralıları ziyaret eden Kars Valisi Türker Öksöz, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olduğunu bölgede yoğun sis yaşandığını belirtti. Sürücüleri yol koşullarına karşı uyardı.