  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars’ta ev ve araziler sular altında kaldı

Kars’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından oluşan sel nedeniyle, ev ve tarım arazilerini su bastı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:10:52 -
Kars’ta ev ve araziler sular altında kaldı

Kars’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından oluşan sel nedeniyle, ev ve tarım arazilerini su bastı.


Kars’ta öğlenden sonra başlayan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur ve dolunun sele dönüştüğü Kümbetli köyünde evleri su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan köylüler ise


su taşkınlarını önlemek için kanal girişlerini temizledi. Yağmurun etkili olduğu Kümbetli köyünde evlerin bahçeleri ve tarım arazileri sular altında kaldı. Kars’ta yağışlı aralıklarla devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı