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Aktüel

Kars'ta dolu nedeniyle 50 küçükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:56:44 -
Kars'ta dolu nedeniyle 50 küçükbaş hayvan telef oldu

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan dolu nedeniyle 50 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kentte etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kümbetli köyü yaylasında besiciler doluya hazırlıksız yakalandı.

Yaylada 50 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden olan dolu yüzünden besiciler güçlük yaşadı.

Hayvanları telef olduğunu gören ve bu hayvanların bir kısmını köye getiren bazı besiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan, yağışlı hava dolayısıyla Kars-Erzurum kara yoluna inen sürüye tırın çarpması sonucu 5 koyun telef oldu.

Jandarma ekipleri, güvelik önlemi alarak durumu Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yol, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.



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