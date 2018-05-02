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Kars'ta dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Kars'ta planlı şekilde örgüt kurup resmi belgede sahtecilik yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:22
Kars'ta dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Kars İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında Sarıkamış ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurup, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik yapan bir grup tespit edildi.

Sarıkamış ilçesinde jandarma ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 4 kişiyi yakaladı. Hakkında yakalama kararı olan 2 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında 8 ayrı adreste yapılan aramada, 179 bin 750 lira değerinde 10 senet, 5 müşteki adına düzenlenmiş boş senet, 1 müştekiye ait maaş banka kartı, 1 müştekiye ait tapu senedi, iletişimin tespiti ve banka hesap hareketlerinin analizi sonucu tespit edilen müştekilerin isimlerinin de bulunduğu alacak verecek hesaplarının tutulduğu 7 not defteri, 1 ajanda, 4 adet cep telefonu ve 1 adet laptop ele ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemi sürüyor.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:22
  1. Kars
  2. Sarıkamış

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