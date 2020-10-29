Kars'ta "Cumhuriyet" konvoyu ve lazer gösterisi

KARS (AA) - Kars'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla araç konvoyu düzenlendi, tarihi Kars Kalesi'nde lazer gösterisi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet yerleşkesi önünde "Cumhuriyet" konvoyu için bir araya gelen polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE araçları sirenlerle buradan şehir turuna başladı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinden Faikbey Caddesi'ne gelen konvoyun geçişini, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyada Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve vatandaşlar izledi.

Faikbey ve Haydar Aliyev caddelerinin kesiştiği noktada konvoy durdu ve İstiklal Marşı okundu, vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla cam ve balkonlardan marşa eşlik etti.

Öksüz ve beraberindekiler daha sonra Kars Kalesi'nin bulunduğu alana geçerek lazer gösterisini seyretti.

Kale duvarları üzerine lazerle Türk Bayrağı ve Atatürk portresi ile "Cumhuriyetin 97 yılı coşkuyla kutlanıyor" yazısı yansıtıldı.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet sayesinde ülkede huzur ve güven içinde yaşandığını belirterek, "Şimdilerde dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alıyoruz. Bu ülkeyi ecdadımız bize bıraktı, aynı şekilde ve aynı kararlılıkla ülkemizi ileriye taşıma görevi bize düşüyor." dedi.



