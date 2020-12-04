Kars'ta çocukların kızak keyfi

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar yağışının ardından bir araya gelen çocuklar kızakla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla bölge beyaza bürünürken çocuklar da karı sevinçle karşıladı.

Köyde bir araya gelen çocuklar daha önce belirledikleri rampa yolda kızak kaymanın keyfini ve mutluluğunu yaşıyor.

Çocuklardan Zafer Daşdemir, AA muhabirine, kar yağışına sevindiklerini ifade ederek, "Kızakla kayıyoruz çok güzel oluyor, yaz ayından beri bu anı bekliyorduk. Okullar tatil olduğu için bunu fırsat bildik. Canlı derslerimizi bitirdikten sonra buraya gelip, arkadaşlarla kızak keyfi yapıyoruz." dedi.

Kızak kayan Uras Daşdemir arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Canlı derslerimizi bitirip, hemen buraya geliyoruz burası çok güzel akşama kadar kızak kayıyoruz." diye konuştu.



