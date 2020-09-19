Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bulanık köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Bulanık köyünde 29 ağustosta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köydeki uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.