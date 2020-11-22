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Aktüel Kars'ta başıboş köpekler 14 kuzuyu telef etti
Aktüel

Kars'ta başıboş köpekler 14 kuzuyu telef etti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:29:31 -
Kars'ta başıboş köpekler 14 kuzuyu telef etti

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde besicinin bahçesine giren başıboş köpekler 14 kuzuyu telef etti.

Şahindere Mahallesi Kırıkevlerdeki Mehmet Kan'a ait bahçeye giren başıboş köpekler, otlayan 16 kuzuya saldırdı. Köpekler, bahçedeki 14 kuzuyu telef etti, 2 kuzuyu da yaraladı.

Kuzuların saldırıya uğradığını gören Kan, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaralı iki kuzu ekiplerce tedaviye alındı.

Besici Mehmet Kan, AA muhabirine, mağduriyetinin büyük olduğunu belirterek, "Sesimi duyurabilmek için yardım istiyorum. Başıboş köpekler gündüz vakti hayvanlarımı parçaladı, bana da saldırdılar. Bir çocuk olsa nasıl olacaktı? Benim toplam 14 kuzum telef oldu, zararım büyük. Sözün bittiği yerdeyiz. Çok üzgünüm." diye konuştu.

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