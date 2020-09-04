  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kars'ta atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu
Aktüel

Kars'ta atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:40:24 -
Kars'ta atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazıda, insan kemiklerinin yanı sıra eski askeri mühimmat bulundu.

Tepe Mahallesi Arka Meşe mevkisinde TOKİ konutları için yapılan atık su kazısı sırasında 2 metre derinlikte yer alan kafa tası, insan kemiklerinin yanı sıra eski tüfek mermisi, top mermisi kovanı ile askeri bota rastlandı.

Kanal kazısında çalışanlar bunun üzerine durumu polise ihbar etti. Kazı yerine gelen ekipler, çalışmaları durdurarak olayı Kars Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparak, toprağın altından çıkartılan söz konusu materyalleri alıp bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Tepe Mahallesi muhtarı Öner Bulut, gazetecilere, mahallenin alt kısmında atık su kanalı kazıldığını belirterek, "Kepçe kanalı kazarken insan kemikleri, askeri bot çıktı, bunların eski savaşlardan kalma olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyorlar." dedi.

Mahalle sakinlerinden Tacettin Alp de kanalın içinden kafatası, kemik ve askeri botların çıkması üzerine yetkililere haber verdiklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı
Ekonomi

Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Belirsizlik süreçlerinin dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasındaki ekonomik ve tica..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı