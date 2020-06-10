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Aktüel

Kars’ta ARAS elektrik enerji şebekesini yeniliyor

Kars’ta tarihi bölgede elektrik şebekesi ve direkleri yenileniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:25:43 -
Kars’ta ARAS elektrik enerji şebekesini yeniliyor

Kars’ta tarihi bölgede elektrik şebekesi ve direkleri yenileniyor.


Tarihi hamamlar, Taş Köprü ve Namık Kamal’ın Evi’nin bulunduğu bölgede ARAS Elektrik Kars Koordinatörlüğü’nce yoğun çalışma başlatıldı.


Kars Vadisi Projesi’nin hayata geçirildiği bölgede ışıklandırma, enerji şebekesi yenileme ve elektrik direklerinin yenilenmesi çalışmalarını yürütülürken, yenilenen şebeke sistemi tarihi dokuyu da geceleri ortaya çıkaracak.


Cuma Hamamı bölgesinde yürütülen çalışmalarda bir taraftan elektrik direkleri için kuyular kazılırken, diğer taraftan eski şebeke sökülerek yenileniyor. ARAS elektrik personelinin yürüttüğü çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

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