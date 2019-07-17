Kars'ta amca çocukları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü Kars'ta amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Soylu köyünde amca çocukları oldukları öğrenilen bir grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Doğan Ayrıbaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Ayrıbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı köyde, kavgaya karışan 3kişi gözaltına alındı.

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