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Kars’ta Ahilik Haftası etkinliği

Kars’ta Ahilik Haftası’nın 32.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:26
Kars’ta Ahilik Haftası etkinliği

Kars’ta Ahilik Haftası’nın 32. yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Etkinlik Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KARSESOB) tarafından Valilik önündekiAtatürk Anıtına çelenk sunulması,Saygı Duruşu ile İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.


Günün anlam ve önemine belirten bir konuşmayı Kars İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, yaptı. İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, “Ahilik, müşterek şar-i İslam medeniyetinde yeşeren, 13. Yüzyıldan itibaren Anadolu’nun her bir tarafında sevgi ve sempati odağı olmuş bütün çağdaş ve uygar milletlerin - devletlerin benimsemesi gereken (insan ) odaklı dünya çapında prensipler manzumesinin adıdır. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları batıya aktaran birikim, ahilik kültürüdür” dedi.


Beyribey, “Ahilik gereken yapılanma modeli gerekse inanç ve değer sistemi bakımından çok yönlü bir yapı arz eder. Ahiliğin bu cephelerinin, başka bir ifadeyle kaynak ve işlevlerini kabaca din- tasavvufi, siyasi, askeri, sosyal kültürel cepheler olarak sınıflandırabiliriz. Ahilikte şüphesiz din ve tasavvuf çok önemli iki öğe konumundadır. Hatta denilebilir ki, Ahiliğin inanç ve kabuller sistemi aslında dini prensiplerden başka bir şey değildir. Ahilik, ferde yönelik öğüt ve yaptırımları da bulunmakla birlikte esas itibariyle (ferdi) değil, ( toplumsaldır ) çekememezlik ve dedikodudan kaçınmak, cömert, şefkatli ve merhametli olmak, herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek gibi onlarca prensip esasta ferdi olmaktan ziyade toplumsal, yani toplum hayatını düzene sokucu maiyette kurallardır. Fakat bu toplumsal oluşta ne kişi topluma ne de toplum kişiye ezdirilmiştir. Ahiliğin sosyal dayanışma ruhu sayesinde, devletin hiçbir tesiri olmadan; şehir esnafı ve halkı, kendi kendisini idare ediyor, en küçük bir suistimal, yolsuzluk ve ananeye aykırı harekete fırsat verilmiyordu. İşte esas olan da budur” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Ahilik geleneğine göre kuşak (şed) bağlama töreni yapıldı. Kars’ta ilin ahisi seçilen Metin Özeroğlu’nun ödülünü Defterdar Senem Topal,ikinci ahi Haşim Akgül’ünödülünü SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven,üçüncüahi Ertan Urun’un ödülünü SGK İl Müdürü Abdülkadir Ayluçtarhan verdi.


Öte yandan ilin kalfa ve kalfa adayları ile ilin çırak ve çırak adaylarının ödüllerini de katılımcılar tarafından verildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:26
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