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Aktüel

Kars’ta 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı

Kars’ta, korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:37:49 -
Kars’ta 74 gün sonra ilk cuma namazı kılındı

Kars’ta, korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.


Kars Evliya Cami Bahçesi’nde sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan alana gelen vatandaşlara cami bahçesi girişinde maske dağıtıldı. Daha sonra 1,5 metre mesafe kuralların göre vatandaşlar getirdikleri seccadelerini sererek, cuma namazı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.


Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cuma namazını İl Müftüsü Yusuf Eviş kıldırdı. 74 gün aranın ardından Evliya Cami Bahçesinde binlerce vatandaş cuma namazını kıldı. Kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar kontrollü olarak cami bahçesinden ayrıldı. İlk cuma namazında kent genelinde camiler doldu, taştı.

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