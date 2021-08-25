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Dünya

Kars'ta 40 Afgan göçmen yakalandı

Kars'ta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 40 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 15:54:00 -
Kars'ta 40 Afgan göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesi ve göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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