Kars'ta 3 terörist ölü ele geçirildi
ANKARA (AA) - Kars kırsalında jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince yürütülen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Çatışmada yararlanan 3 jandarma personeli hastaneye sevk edildi. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.