  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kars’ta 3 HDP’li tutuklandı 15’inin gözaltı süresi uzatıldı
Aktüel

Kars’ta 3 HDP’li tutuklandı 15’inin gözaltı süresi uzatıldı

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 HDP’li tutuklandı 15’inin gözaltı süresi uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:13:00 -
Kars’ta 3 HDP’li tutuklandı 15’inin gözaltı süresi uzatıldı

Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci ve HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri K.N, F.K, Ö.A, HDP İl Genel Meclisi Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, Digor Belediye Meclisi Üyesi H.T, eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, iş adamları B.A, A.K, R.B, B.A. HDP üyesi İ.A, M.Y, S.A, H.A. ve gazeteci S.M. sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, HDP üyeleri H.A. ve İ.A. tutuklanırken, gazeteci S.M, parti üyesi S.A ve iş adamı A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alaca ve Çağrıtekinci ile Anlı'nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı
Dünya

Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını" ger..
Erdoğan Macron'a sert çıktı: Hadsiz edepsiz
Gündem

Erdoğan Macron'a sert çıktı: Hadsiz edepsiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a İslam'a yönelik küstah sözlerinden dolayı sert tepki gösterdi. Erdoğan "İ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye buna izin vermeyecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye buna izin vermeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar KKTC Su Hattı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son yapılan A..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay