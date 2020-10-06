Kars’ta 3 HDP’li tutuklandı 15’inin gözaltı süresi uzatıldı
Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 HDP’li tutuklandı 15’inin gözaltı süresi uzatıldı.
Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci ve HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri K.N, F.K, Ö.A, HDP İl Genel Meclisi Üyesi S.B, Kağızman HDP İl Genel Meclisi Üyesi H.K, Digor Belediye Meclisi Üyesi H.T, eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E, terör örgütü KCK'nın Ağrı'nın Doğubayazıt sözde kadın yapılanması sorumlusu M.T, iş adamları B.A, A.K, R.B, B.A. HDP üyesi İ.A, M.Y, S.A, H.A. ve gazeteci S.M. sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Eski HDP Digor İlçe Başkanı Z.B, HDP üyeleri H.A. ve İ.A. tutuklanırken, gazeteci S.M, parti üyesi S.A ve iş adamı A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alaca ve Çağrıtekinci ile Anlı'nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.