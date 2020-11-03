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Aktüel Kars'ta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Aktüel

Kars'ta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:22:26 -
Kars'ta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi girişinde yapılan kontrolde, ihbar üzerine durdulan bir araçta arama yapıldı.

Ekipler araçta 1 tabanca ele geçirirken, şüphe üzerine araçtaki şahsın evinde yapılan aramada da 1 ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

El konulan tabancalar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

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